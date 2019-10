Hoe criminelen jarenlang wiet verbouwden in een Utrechtse trambrug en niemand iets doorhad

Criminelen verdienden tonnen met een inventieve wietkwekerij in een trambrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Jarenlang had niemand het in de gaten; duizenden trampassagiers tussen Utrecht en Nieuwegein passeerden dagelijks op slechts een paar meter afstand. Pas toen ambtenaren van de gemeente Utrecht stroomdiefstal constateerden, was het spel uit.