Hoe Daft Punk op een carillon klinkt? Dat kun je zaterdag in hartje Utrecht horen

Een uitdaging, noemt Fiebig het repertoire van Daft Punk. ,,De beat van elektronische muziek raakt me heel erg, maar vaak is dat op een beiaard lastig te reproduceren. Ik ben druk aan het oefenen.’’ De van oorsprong Poolse beiaardier is, sinds ze hoorde dat Daft Punk er een punt achter zet, druk met het zoeken naar geschikt materiaal. Allereerst put ze uit het album Random Access Memories uit 2013. ,,Dat heb ik veel gedraaid. Zoals het er nu naar uitziet speel ik de nummers Give life back to music, The game of love en Get lucky.’’