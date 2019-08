Hoe dakloze jongeren in Utrecht ervoor zorgen dat niemand weet dat ze dakloos zijn

update Ontplof­fing op Kaap Hoorndreef in Utrecht, politie doet onderzoek

15:41 Op de Kaap Hoorndreef in Utrechtse wijk Overvecht heeft vanmiddag rond 14.00 uur een explosie plaatsgevonden in een kantoor dat zich in een flatgebouw bevindt. Dat meldt de politie in een bericht op Twitter.