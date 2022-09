Hoe de afdamming van de Rijn in 1122 nog altijd zichtbaar is in Kromme Rijngebied

Kyrah en Denise (23) kennen elkaar via hun hulphonden: ‘We vinden begrip bij elkaar’

Ze ontmoeten elkaar vandaag voor de allereerste keer. Kyrah Hendriks (23) en Denise Paris (23) kennen elkaar via de hulphondenwereld. Kyra: ,,Dat we hier nu staan hebben we te danken aan onze honden, Mayla en Nikey, een gentleman en een lady.’’

7 september