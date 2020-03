Hoe de coronacrisis de creativiteit van horeca-ondernemers aanboort: ‘We dachten altijd al aan een kledinglijn’

Tweede Utrechter aangehou­den voor gewapende overval op koeriersbe­drijf Den Bosch

13:46 Een 20-jarige Utrechter is gisteren op het politiebureau aan de Kroonstraat in Utrecht aangehouden voor een gewapende overval op een koeriersbedrijf in Den Bosch vorig jaar. Hij had zich zelf gemeld bij het politiebureau.