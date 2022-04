Hoe de Duitsers na de bezetting onderdak kregen in Utrecht (en ook de Duitse Paarden kregen een plek)

Een ietwat eigenaardig bericht, in het Utrechtsch Nieuwsblad van 17 mei 1940: ‘Geen eigenmachtige inkwartiering’, zo luidt de kop. Daaronder: ‘Keine selbständige Einquartierung’. Een bericht - of liever: een bekendmaking – in twee talen dus.



‘Er wordt ter algemeene kennis gebracht dat iedere eigenmachtige inbeslagneming of volstrekking van kwartieren zonder een door de Orts-Commandatur met toestemming van het Stedelijk Inkwartieringsbureau uitgereikt inkwartieringsbiljet v e r b o d e n is’. Het bericht is afkomstig van Alberti, Oberst u Feldkommandant.