Hoe de temperatuur van water uit riool of kanaal huizen door de hele regio Utrecht gaat verwarmen

Eén verdachte zit vast, twee lopen nog rond: juwelier die werd vastgebon­den doodsbang dat ze terugkomen

Doodsbang is de Leersumse juwelier/antiquair die in december met geweld werd overvallen, dat ze opnieuw wordt bezocht. Omdat er nog zeker twee daders rondlopen en maar één man als verdachte vastzit. Én omdat documenten die nodig zijn in zijn strafzaak alles vertellen over wat er bij haar te halen is.