Hoe de Utrechtse bezorg-Batman dakloos op straat belandde: ‘Ik word gék van de stress’

Komst jongeren­hang­plek in Vleuten leidt tot onrust: ‘Zonder controle weet je zeker dat je overlast krijgt’

7 augustus Utrecht wil een nieuwe jongerenontmoetingsplek openen aan de Sandwijck/Bokkeduinen in Vleuten, maar dit valt niet in goede aarde bij bewoners. Niet alleen is de locatie volgens hen ongelukkig gekozen, er is ook niet geleerd van ‘fouten’ bij andere hangplekken en geen van de bezwaarmakers is gehoord door de gemeente. ,,Dat hoort niet zo te werken in een democratie.’’