Hoe de vlucht naar Nederland Amin (34) voor altijd veranderde (en hij de beste docent van 2021 werd)

Margreet (77) wordt horendol van gekmakend lawaai van bouwvak­kers: ‘Ik moet bellen op het toilet’

17 september De bewoners van woon- en zorgcentrum Zuylenstede in Utrecht zijn boos. De veelal oudere mensen worden knettergek van het lawaai van bouwvakkers die het complex aan het renoveren zijn. En het is voorlopig nog niet over, want de verbouwing gaat twee jaar duren. ,,Had ons maar in een ander complex gestopt, want dit is niet vol te houden.”