Hoe dure kunst voor een prikkie werd gekocht bij de kringloop in Houten

Zo ziet het leven van de Utrechtse burgemees­ter Jan van Zanen eruit

9:00 Jan van Zanen (57) wil graag nog eens zes jaar burgemeester van Utrecht zijn. Op 1 januari 2020 loopt zijn huidige ambtstermijn af. Diane Hoekstra, politiek verslaggever van het AD Utrechts Nieuwsblad, volgde hem in 2017 vier weken lang. Onvermoeibaar snelde hij toen van vergadering naar lezing, van opening naar ongeluk. Hij oogde ontspannen, maar was dat niet. ,,Het is elke dag weer keihard werken.’’ Dit verhaal is oorspronkelijk gepubliceerd op 10 juni 2017. Omdat gisteren de procedure van herbenoeming in gang is gezet, wordt het nu opnieuw gepubliceerd.