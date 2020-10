Hoe een avondje stappen voor Kevin veranderde in een nachtmerrie: ‘Ik ben die avond niet alleen van mijn spullen beroofd’

Wie moet peperdure stations­trap van 2,3 miljoen euro betalen? Stad en provincie wijzen naar elkaar

14:39 De verwarring over wie nou precies de peperdure trap van 2,3 miljoen euro in het stationsgebied van Utrecht moet betalen is compleet. De provincie benadrukt nog eens dat de gemeente het hele bedrag moet ophoesten, maar de stad zegt op haar beurt dat ze slechts een deel van de kosten wil betalen. ,,Er wordt hier zoveel mist gecreëerd.’’