Hoe een date via Snapchat het leven van een meisje (14) veranderde in nachtmerrie

Koos (63) keek de dood in de ogen: ‘Ik besprak m’n begrafenis met mijn vrouw’

23 november Koos van Tamelen heeft zijn functie als hoofd opleidingen bij FC Breukelen per direct neergelegd. De 63-jarige inwoner van Bilthoven belandde in augustus in het ziekenhuis en keek de dood in de ogen. ,,Het was zelfs zo erg dat ik in het ziekenhuis met mijn vrouw m’n eigen begrafenis heb besproken.”