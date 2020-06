Hoe een hobbyproject van de Utrechtse vrienden Anne en Max (33) uitliep op jarenlange fraude met ov-chipkaarten

Doorbraak in zaak brand drugsloods De Meern: vier aanhoudin­gen

13:19 De politie heeft dinsdag drie mannen en een vrouw aangehouden die gelinkt worden aan de vondst van 17.500 liter chemicaliën in een loods op bedrijventerrein Strijkviertel in De Meern. Een paar dagen na deze ontdekking, in juni vorig jaar, ging de loods in vlammen op. De politie denkt dat er opzet in het spel was.