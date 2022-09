Hoe een onrustige week in Wijk bij Duurstede de problemen binnen de asielcrisis blootlegde

met video Burgemees­ter Meerts geeft boze Wijkenaren garantie: asielzoe­kers over 3,5 week weg uit sporthal

De 86 overgebleven asielzoekers zijn over ruim drie weken weer vertrokken uit sporthal Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede. Die keiharde garantie deed burgemeester Iris Meerts in een gesprek met zeven bewoners, die woensdagavond met haar om tafel gingen in het stadhuis. ,,Ons is dit ook overkomen, maar het was inhumaan geweest om deze mensen aan hun lot over te laten.”

31 augustus