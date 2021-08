Hoe een opgefokte hond een reekalfje van 4 maanden grijpt: ‘Ik stond machteloos’

In de armen van boa Lex Knoops stierf afgelopen woensdag een reekalfje van vier maanden dat was gebeten door een opgefokte hond. Elke eigenaar heeft de plicht dat te voorkomen, vindt hij. Onmogelijk denkt deskundige Sacha Gaus. ,,Dit soort incidenten zijn onvermijdelijk.’’

Het is woensdagmorgen als groene boa Lex Knoops gebeld wordt door een wandelaar. Die hoort in bosgebied Houdringe bij Bilthoven geblaf van een hond en het gillen van een ree. ,,Ter plekke hoorde ik een hoog piepend geluid dat door merg en been ging.’’

Roep dan wat!

Verderop treft hij een hazewind-achtige hond aan die op het ree aan het jagen is, er soms bovenop zit en het dier in de nek bijt. ,,Heel heftig. De eigenaresse stond erbij en keek erna. ‘Roep dan wat’, zei ik nog, maar meer dan een hondennaam kwam er niet uit. Ze was erg ontdaan.’’

De uit het buitenland geïmporteerde hond gaat er vandoor en laat zich niet vangen. ,,Ik heb toen het ree opgepakt en onder mijn jas gestopt om voor minder stress te zorgen. Het hartje ging enorm tekeer. Even later stopte het ademhalen en was het beestje overleden. Een teer en tenger reekalfje van een maand of vier. Ik stond machteloos.’’

Volledig scherm Opgefokte hond hijgt het reetje in de nek. © Lex Knoops 9gratis)

De eigenaresse vertelt hem dat ze de hond, die ze nog niet zolang heeft, in het losloopgebied uit het oog is verloren. ,,Waar we stonden, was afgesloten gebied. De hond is dus tijdens de jacht over een hek gesprongen. De vrouw snapte dat ze een boete gaat krijgen. Justitie moet daarover een beslissing nemen, maar dat kan zomaar 500 euro of meer zijn.’’

Ken je dier

Het afgelopen jaar vonden tweemaal zoveel van dit soort incidenten plaats als in de jaren ervoor. Mogelijk doordat meer onervaren mensen in coronatijd een hond hebben aangeschaft. ,,Je moet je dier goed kennen voordat de hondenriem los kan. Vaak vinden we een ree dat in nek of kont is gebeten, of het is tijdens de vlucht aangereden door een auto. De eigenaar van de hond is zelden in de buurt.’’

Het blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te voorkomen dat het misgaat, stelt hij. ,,Je moet je hond tijdens de wandeling altijd in het zicht houden. Het kan niet zo zijn je lekker loopt te kletsen en na een kwartier eens kijkt waar je dier ook alweer is.’’

Volledig scherm Het reekalf is in de nek gebeten. © Lex Knoops (gratis)

In de jachtmodus

En als de neus van de hond naar de grond gaat, moet je erop alert zijn dat de hond iets op het spoor is. ,,Meteen reageren is noodzakelijk, een hondenfluitje kan helpen. Als de hond eenmaal in de jachtmodus zit, kun je het vergeten.’’

Knoops gunt ieder baasje met hond een uitje in een losloopgebied. ,,Ik snap dat dit fijn is en een hond heeft veel beweging nodig. Maar als je het nog niet helemaal vertrouwd, gebruik dan een lange lijn. De eigenaresse van de hazewind-achtige hond zei in ieder geval dat haar huisdier nooit meer los zal lopen.’’

Beweging nodig

Ook hondengedragstherapeut Sacha Gaus, voormalig eigenaar van de Martin Gaus Academie, weet dat losloopgebieden voorzien in een behoefte. ,,Ruim anderhalf miljoen honden in ons land hebben beweging nodig. Dat kan aan de lange lijn of door achter een bal aan te rennen, maar de meeste honden vinden het ook fijn om los te lopen.’’

En dat is prima, tenzij je huisdier achter reeën aangaat, zegt ze erbij. ,,Of dat te voorkomen is? Dat is een gewetensvraag. Drift en jachtinstinct zijn er heel moeilijk uit te trainen. Dan moet je vanaf het begin het commando ‘hier’ zo ontzettend leuk maken en vet belonen, dat de hond de prikkels kan beheersen. Maar ik wil het niet mooier maken dan het is: soms red je het toch niet. Zo maakbaar is het gedrag van honden niet.’’

Gaus is voor speelplaatsen, uitlaatvelden en ook losloopgebieden. ,,Maar de natuur moet ook beschermd worden tegen mens en hond. We zullen een compromis moeten sluiten. En het klinkt cru, maar zolang eigenaren hun honden niet altijd aanlijnen, moeten ermee leren leven dat er soms een ree wordt doodgebeten.’’

Volledig scherm Jagende hond hijgt het reekalfje in de nek. © Lex Knoops (gratis)

