Hoe een ordinaire campingruzie uitmondde in een dodelijke schietpartij in het Utrechtse café De Plak

Utrechter (40) hoort 18 jaar cel eisen voor dodelijke schietpar­tij in vol café: ‘Wilde familie beschermen’

De schutter van de dodelijke schietpartij in café De Plak moet wat het Openbaar Ministerie betreft 18 jaar de cel in. Volgens het OM opende Utrechter Mohamed A. (40) in oktober 2021 het vuur in de kroeg, waarbij Paul Kros (37) om het leven kwam en een vrouw levensgevaarlijk gewond raakte.