Hoe een scholier (21) uit IJsselstein met zijn Snapchat-account hoofdverdachte werd van de Utrechtse rellen

Wie is de baas in Utrecht? Reljeugd of de politie? De gemeente­raad eist een duidelijk antwoord op die vraag

24 augustus Wie is de baas op straat? De politie of een paar honderd rellende jongeren? En hoe denkt de Utrechtse interim-burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt in Kanaleneiland-Noord of Overvecht? Dat zijn de vragen waarom het dinsdagavond draait in een spoeddebat van de gemeenteraad.