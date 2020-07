Hoe een wereldkampioen kickboksen en zijn beste vriend jongeren van de straat houden in Kanaleneiland

Baasje is hond zat: jonge Stafford met spanbanden vastgebon­den aan boom in Utrecht Overvecht

20:17 Een jonge hond die met spanbanden aan een boom in de Utrechtse wijk Overvecht was vastgebonden, is maandagavond door de Dierenambulance bevrijd. Vermoedelijk is het beestje gedumpt door zijn baasje.