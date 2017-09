Hoe gaan politici het vertrouwen in de gemeente herstellen?

Een vraag waar je nooit eerlijk antwoord op krijgt. Maar die wel fundamenteel is voor het vertrouwen van burgers in de politiek. En als het werkelijk de 'nieuwe feiten' waren, hoe kan het dan dat die uitgerekend door bewoners en ondernemers naar voren moesten worden gebracht? Bij de Elektronweg bleek de aanwezigheid van een klimhal die geopend is in de avonduren een doorslaggevende factor. Hoe konden de ambtenaren die het locatieonderzoek uitvoerden, zulke eenvoudig te verkrijgen informatie missen?



Dat een wethouder met zulk ambtelijk broddelwerk op pad wordt gestuurd, is al erg. Maar dat hij niet eens doorheeft dat hij met zo'n wanprestatie in zijn dossiertas naar een aftands wegrestaurant vol boze dorpelingen wordt gestuurd, is net zo erg.