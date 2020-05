Hoe gaat de pandababy heten? ‘Uiteindelijk zal de beslissing bij China liggen’

Hieperdepanda, er is een reuzenpandajong geboren. Maar hoe gaat het nu verder? Wanneer krijgen we het te zien, hoe gaat het heten? Volgens de Belgische dierentuin Pairi Daiza, die in 2016 een eerste pandajong verwelkomde en waar in 2019 zelfs een tweeling volgde, moeten we vooral geduld hebben. „De eerste vier maanden sliepen onze verzorgers bij de jongen, tot ze konden kruipen.”