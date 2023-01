Hoe grote brand bij Utrechtse Asphaltfabriek net geen enorme ramp voor de stad werd

U-OV rijdt maandag ‘gewoon’ weer volgens dienstrege­ling ondanks twaalf uitgebran­de bussen

De bussen van U-OV rijden maandag in Utrecht ‘gewoon’ weer volgens dienstregeling. Vanwege de grote brand bij de remise afgelopen vrijdag -waarbij twaalf bussen verwoest werden- was het nog maar de vraag of de vervoerder vanaf maandag weer met het juiste aantal bussen zou kunnen rijden.

