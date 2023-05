Hoe help je een groep junks die niet geholpen wil worden? Hans Spekman weet hoe: ‘Lukte in de jaren 90 ook’

Hardleerse Au­di-bestuurder raast met 120 km/u over Kardinaal de Jongweg

Een automobilist gebruikte de Kardinaal de Jongweg afgelopen nacht als racebaan. De bestuurder van de Audi raasde met 120 kilometer per uur de weg over, wat 70 kilometer per uur harder dan is toegestaan. Volgens de politie was dit niet de eerste keer.