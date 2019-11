Hoe is het om als vrouw in Utrecht op straat geïntimideerd te worden?

De van oorsprong Utrechtse Lotte Feenstra (24) zit in het bestuur van de stichting Stop Straatintimidatie. Zij zet zich in voor mensen die hier slachtoffer van worden. Ze begon bij de stichting in 2017, toen ze haar scriptie over het onderwerp schreef. ,,Ik wilde hier al lange tijd iets mee doen, omdat ik er zelf last van had en ik van mijn vriendinnen hetzelfde hoorde. Van nature ben ik een activistisch type, dus ik had geen zin om het er maar bij te laten omdat het wordt gezien als ‘normaal’ en moeilijk aan te pakken.”