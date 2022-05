Hoe Joden vanuit een fietsenzaak in Zeist uit handen van de Duitsers werden gered (dankzij NSB-speldje)

Het was altijd al een zoete inval in hun ouderlijk huis boven de winkel, weten Gerrit (kortweg Gert, 78 jaar) en Cees Leijte (77). ,,Opa Gerrit had er samen met onze vader een rijwielhandel. En hij was wereldberoemd in Zeist. Er was nauwelijks een club of vereniging waar hij niet in het bestuur zat”, weet Gert.