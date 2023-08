Hoe klinkt de muziek van componist Yann Tiersen vanaf de Dom? Maandag kan je het zelf ervaren

Hier komen wolken van baby's ter wereld, maar óók sterren­kind­jes die het niet halen: ‘Het went nooit’

Beschuit met muisjes of groot verdriet. De afdeling verloskunde van het Utrechtse Diakonessenhuis is een interessante plek om te werken. Toch is het rooster vanwege personeelsgebrek een puzzel. Personeel loopt hard en zwangeren kunnen niet altijd terecht in het ziekenhuis van hun keuze. Hoe gaat het eraan toe op deze bijzondere plek? ,,Het is niet de hele dag baby’s verzorgen, zoals veel mensen denken’’.