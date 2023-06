Hoe Marieke een watergevecht naar next level tilt: ‘Lachen mag, gillen mag niet en natspuiten moet’

marieke doet pabo Van de 180 minuten voor de wiskunde­toets gebruikte Marieke er 175, en dit keer zat er géén gat in het papier

Het einde van mijn opleiding tot leerkracht is in zicht. Mijn stage is bijna klaar. Ook leg ik deze dagen de laatste hand aan mijn eindassessment; een theoretisch onderbouwde reflectie over wie ik ben geworden als leerkracht.