Hoe red je de tuin tijdens een hittegolf? Nou, niét door je gazon te sproeien. Dit zijn de tips

Opmerke­lijk! Ondanks corona daalt aantal faillisse­men­ten in Utrecht spectacu­lair

8:09 Ondanks de coronacrisis is het aantal failliete ondernemers in de provincie Utrecht dit jaar spectaculair gedaald. Bovendien neemt het aantal startende ondernemingen landelijk gezien weer toe en het aantal stoppers af, sinds juni. Ook in Utrecht wagen weer volop ondernemers de sprong. ,,Juist in deze tijd is er behoefte aan wat ik te bieden heb.”