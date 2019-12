Hoe Ridouan Taghi uit Vianen de meest gezochte man van Nederland werd

Cameratoe­zicht bij woning Zeist om nieuwe brandstich­tin­gen voorkomen

18:31 Bij de woning aan de Nijenheim in Zeist, waar vorige week twee keer brand is gesticht, hangen nu camera’s. Het cameratoezicht is daar afgelopen weekeinde in samenspraak tussen politie en de bewoners gekomen. De politie heeft nog geen verdachten kunnen aanhouden. De schrik in de buurt zit er goed in.