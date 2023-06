Hoe Sjörs Frohlich ineens burgemeester van ‘politiestaat’ Hoef en Haag werd: ‘Dreiging was enorm’

Wijkagent waarschuwt: spring niet van monumenta­le kraan in het water, ‘dat is levensge­vaar­lijk’

De wijkagent in Oog in Al in Utrecht waarschuwt jongeren om de monumentale hijskraan langs het Merwedekanaal in Utrecht niet als duikplank te gebruiken bij warm weer. Dat is levensgevaarlijk, zo stelt de politieagent op Instagram.