Hoe Utrecht wordt volgebouwd met appartementen: ‘Wij willen geen 12-hoog flat naast ons huis’

Het is zo’n typisch gedateerd rafelrandje in een wijk. Ooit was het een koelloods voor de fruithandel bij de naastgelegen Veilinghaven en later was het gebouw in gebruik door een verhuurbedrijf. Jarenlang werd er weinig naar het pand omgekeken en nu staat de grond in de spotlights om huizen te bouwen. En de kans is groot dat die flink de hoogte in gaan.