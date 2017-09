'Hoezo kan Willem wél naar het gymnasium en Mo niet?'

Danin El Houfi (20) uit Zeist vindt dat geld geen probleem mag zijn om iets te bereiken in het leven. Daarom startte hij laagdrempelige huiswerkbegeleiding voor de kinderen uit zijn wijk, Vollenhove. Dat zijn veelal allochtone kinderen.

Voor Danin was de stap naar het geven van huiswerkbegeleiding klein. „Mijn vader was wiskundedocent. Leerlingen van hem die bijles nodig hadden, ben ik gaan helpen. Die kinderen gingen van een 5 naar een 8. Met Nadir heb ik het idee opgevat om huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen uit lage- en middeninkomensgroepen. Dat zijn veelal allochtonen. Deze buurt zit vol allochtonen. Bij andere huiswerkbegeleiders betaal je minstens 150 tot 200 euro per maand. Bij ons 35 tot 50 euro.”

Danin, student bedrijfskunde aan de VU Amsterdam en Nadir, die civiele techniek studeert aan de TU Delft, vonden een ruimte in de Torenflat. Danin: „Ik heb tafels en stoelen gekocht en ben dagenlang gaan flyeren. De eerste zondag kwam niemand. Dat was een harde klap. Maar de tweede zondag kwamen er drie kinderen: Een Marokkaanse, Turkse en Poolse leerling.” Inmiddels hebben ze bijna 30 leerlingen van allerlei achtergronden. Ook het niveau verschilt. „We hebben een groep basisschoolleerlingen en een groep middelbare scholieren. Van vmbo tot vwo.”

Van vmbo- naar vwo-niveau

Quote Je moet de kinderen motiveren. Talenten ontdekken. Laten zien dat het wél kan Danin Het blijkt een schot in de roos. „De kinderen vinden het leuk dat wij zo jong zijn. En ook dat wij dezelfde achtergrond hebben. Ik weet precies wat ze meemaken en hoe ze zich voelen. Ik ben hier ook opgegroeid. In het begin dacht ik: hoe krijg ik ze rustig? Maar ze luisteren allemaal. Dat komt omdat ze denken: dít zijn onze voorbeelden. Wij gaan verder dan begeleiding bieden. Wij vragen ook: wat wil je met je leven doen? Wat vind je leuk? Voor ouders is dat soms lastig. Zij zijn naar Nederland gekomen voor een betere toekomst voor hun kinderen. Maar sommigen hebben de capaciteiten niet. En op school stimuleren ze niet om te ontdekken wat ze leuk vinden.”

Voor de huiswerkbegeleiding hebben de jonge ondernemers een eigen methode bedacht. „Basisschoolleerlingen moeten verplicht een boek lezen. In een schrift moeten ze de moeilijke woorden bijhouden. Door hun achtergrond beheersen ze dit onvoldoende. Ik werd ook niet voorgelezen. Ik 'leende' boeken om te leren. Niemand wist daarvan. Ik had aan het einde van het jaar een hele boekencollectie, die ik weer inleverde. Maar daardoor haalde ik wel ineens hoge cijfers. Tot groep 7 had ik vmbo-kaderscores. In twee jaar tijd heb ik laten zien dat ik vwo-niveau haalde.”

Improviseren