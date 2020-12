Hof bepaalt: omstreden natuurgenezeres Sara G. (60) uit Kockengen moet écht acht jaar celstraf uitzitten

Omstreden natuurgene­ze­res Sara G. (60) moet de staat nog minstens 1 miljoen terugbeta­len, maar hoe?

1 december Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep acht jaar celstraf geëist tegen natuurgenezeres Sara G. (60) vanwege haar betrokkenheid bij de dood van een Zweedse cliënt (47) na een behandeling in haar praktijk in Kockengen. Dat is gelijk aan straf die de Utrechtse rechtbank in 2019 oplegde. Inmiddels wil het OM 1,3 miljoen euro terugvorderen van G., maar waar moet dat geld vandaan komen?