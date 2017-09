Hof moet beslissen in miljoenendans Utrecht en ondernemer Wim Oostveen

De gemeente Utrecht en projectontwikkelaar Wim Oostveen houden elkaar met miljoenenclaims al jaren in een verstikkende wurggreep. Dat bleek gisteren opnieuw voor het gerechtshof in Arnhem.

Daar diende het hoger beroep over de claims die nu de woningbouw in diverse delen van Leidsche Rijn verlammen. Oostveen wil 36 miljoen van de gemeente zien vanwege een foutieve grondprijsberekening in 't Zand. Oostveen vordert bovendien ruim 2,7 miljoen euro omdat de gemeente de opdracht van de rechter om met hem te overleggen niet zou zijn nagekomen. De gemeente op haar beurt claimt volgens Oostveen een afkoopsom van 19 miljoen van hem omdat hij niet de door de gemeente gewenste sociale woningbouw realiseert. De raadsman van de gemeente wilde hierover geen bedrag noemen.

Slepend conflict

Het conflict sleept al zo'n tien jaar en heeft zijn oorsprong nog eens tien jaar eerder, als Oostveen met vooruitziende blik vele hectaren grond koopt in het gebied waar nu Leidsche Rijn ligt. Het gaat om duizenden meters grond in 't Zand, Leidsche Maan, Haarzicht en Rijnvliet.

De verhoudingen tussen de gemeente en Oostveen zijn sindsdien behoorlijk verstoord. Eerder bestookte Oostveen, die tot twee jaar geleden gemeenteraadslid was, zijn mederaadsleden met kritische mails over de gang van zaken. Hij eiste het hoofd van enkele Utrechtse topambtenaren.

Tijdens de zitting voor het gerechtshof was van vijandigheid gisteren geen sprake. Geflankeerd door twee advocaten hoorde Wim Oostveen in poloshirt de pleidooien aan. Een enkele keer stak hij de vinger op om even iets te corrigeren, als dat in zijn ogen nodig was.

Utrecht wil van Oostveen miljoenen zien omdat de ontwikkelaar weliswaar grond afstond voor sociale woningbouw, maar daar volgens de gemeente ook financieel aan had moeten bijdragen. De ontwikkelaar meent dat hij meer dan aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het conflict liep zo hoog op dat de stad vijf jaar geleden weigerde mee te werken aan de ontwikkeling van Rijnvliet. Oostveen op zijn beurt meent dat door de tegenwerking en verkeerde berekeningsmethoden de grondprijs intussen zo ver is opgedreven dat er niet meer te bouwen valt. Het gaat volgens hem om rente en kosten voor bouwrijp maken die nog niet gemaakt zijn. Hij eist daarvoor compensatie, zo'n 36 miljoen euro.

Berekeningen

Zijn raadsvrouwe Martine Stokdijk betwistte de afspraken die de gemeente met Ovast over de afkoopsom gemaakt heeft doordat de Wet Ruimtelijke Ordening tussentijds vervangen is door een nieuwe wet. Haar tegenspeler D. Buter vocht dat aan. Stokdijk hekelde op haar beurt de weigering van de gemeente openheid te geven over de berekeningen achter de afkoopsom en de nu gehanteerde grondprijs. Een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) werd afgewezen. Stokdijk verzocht het Hof de bewijslast om te keren. De gemeente kan dan verplicht worden haar standpunt te onderbouwen.

De advocaat van de gemeente Utrecht onderstreepte dat het stil liggen van de bouw zijn cliënt niet is aan te rekenen, maar dat de stagnatie midden in de bouwcrisis viel. „Heeft Oostveen in Rijnvliet schade geleden? Nee, eerder voordeel gehad. De markt is nu veel beter, maar zelfs in goede tijden bouwen ze niet.”