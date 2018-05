Hof: reconstructie zwembaddrama

Rhenen nog niet nodig

Het Gerechtshof in Arnhem vindt een reconstructie van het drama in zwembad 't Gastland in Rhenen nog niet nodig. In dat zwembad verdronk in september 2015 het 9-jarige Syrische meisje Salam na een schoolzwemles. Het meisje was nog maar net in Nederland en kon niet zwemmen.