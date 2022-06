Hogeschool Utrecht bestrijdt lerarentekort basisonderwijs met dubbele bacheloropleiding

Om het lerarentekort in het basisonderwijs tegen te gaan, komt Hogeschool Utrecht (HU) met een oplossing. De HU voegt de bachelors Ecologische Pedagogiek en pabo samen in een dubbele bacheloropleiding.

Al jaren loopt het lerarentekort in het primaire onderwijs op, maar dat is voor de HU niet de enige reden om deze dubbele bachelor te beginnen.

Combinatie van factoren

,,De afgelopen tijd is de pedagogiekkant binnen de pabo steeds meer naar de achtergrond verdwenen, terwijl dat stukje: Hoe creëer je een veilige omgeving in de klas? En hoe ga je met elkaar om, juist heel belangrijk is in het onderwijs", zegt Anton Boonen, portefeuillehouder onderwijsinnovatie HU pabo.

,,Daarbij zagen we dat studenten met een pedagogische opleiding vaak moeite hebben met het vinden van een passende baan en wel affiniteit hebben met het onderwijs.”

Proeven

De Hogeschool zag hierin een grote kans en zette daarom een paar jaar geleden al de eerste stap in het vermengen van de twee bachelors. ,,We zijn in 2020 begonnen met het bieden van de minor ‘oriëntatie in het primair onderwijs’ bij pedagogiekstudenten. Zo konden ze al proeven aan wat het onderwijs is. Met de kennis die we daarbij hebben opgedaan zijn we vervolgens op een leertraject uitgekomen waarbij pedagogiekstudenten na hun opleiding een verkort pabo-traject kunnen doorlopen”, vertelt Boonen.

Drie jaar

Waarbij de dubbele bachelor nu een combinatie is van de twee opleidingen hoopt de portefeuillehouder in de toekomst één opleiding aan te bieden, waar alle disciplines: Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en Social Work in naar voren komen. ,,Als je bij de start van de opleiding nou deze gezamenlijkheid vormgeeft en studenten vervolgens na twee jaar uit laat stromen naar bijvoorbeeld de pedagogiek kant, of juist naar social work. Dat zou toch mooi zijn.” Vanaf aankomende september krijgt de HU daar drie jaar de tijd en ruimte voor.

