Hogeschool Utrecht blundert voor vierde keer in maand met tentamen

Voor de vierde keer in een maand tijd is de Hogeschool Utrecht de fout ingegaan met een tentamen. Buiten hun schuld moeten studenten commerciële economie een toets opnieuw maken.

Geen etentje, geen feestje en wellicht zelfs geen vakantie. Eerstejaarsstudenten commerciële economie dachten tot vandaag dat het studiejaar erop zat en maakten plannetjes voor een spetterend einde van het studiejaar. Tot er vanmiddag opeens een mailtje binnenplofte. „We moeten ons hertentamen bedrijfseconomie opnieuw maken”, zegt Rianne Perdon, één van de gedupeerde studenten, sip. „Het tentamen leek te veel op een oefententamen dat door de docent al eerder was verspreid. Daardoor is het tentamen door de meesten erg goed gemaakt.”

Zo goed, dat de examencommissie er lucht van kreeg. En die startte een onderzoek. „Met als uitkomst dat het tentamen ongeldig is verklaard. We moeten het volgende week woensdag opnieuw maken.” Dat betekent niet alleen opnieuw leren, maar ook de eindejaarsfeestjes op een laag pitje zetten. „Zelf was ik in de veronderstelling dat ik m’n propedeuse had gehaald. Ik zou vanavond met mijn ouders uit eten gaan. Nu moet ik ze zeggen dat er voorlopig nog niets te vieren valt.”

Vakantie

Nog sneuer is het voor de studenten die misschien al een vakantie hebben geboekt. „We waren immers in de veronderstelling dat we helemaal klaar waren. Nu moeten we alsnog aan de bak. Zeker als je de studiepunten hard nodig hebt. Want heb je aan het einde van het jaar minder dan vijftig punten, dan mag je niet naar het tweede jaar. Het legt opeens een extra druk op je.”

Het incident is opmerkelijk omdat de hogeschool de afgelopen maand al drie keer de fout inging. Eerst waren het studenten rechten die een tentamen vol taalfouten kregen. Studenten van de minor ‘praktijkgericht onderzoek’ kregen een toets voorgeschoteld die al eerder was gebruikt. En vorige week nog kwam naar buiten dat studenten International Business and Management Studies een veel te moeilijk tentamen Spaans moesten maken.

Is dit bij de Hogeschool Utrecht reden tot grote zorg? „Natuurlijk is dit niet goed”, zegt een woordvoerder. „Het zijn losstaande incidenten waarbij de overeenkomst is dat het om een menselijke fout gaat. We gaan de gevallen goed evalueren en we hopen er lessen uit te trekken voor de toekomst.”