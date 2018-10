Hogeschool Utrecht neemt verantwoordelijkheid voor studievertraging

De Hogeschool Utrecht gaat in gesprek met studenten Medische Hulpverlening over hun studievertraging. De kans bestaat dat ze van de hbo-instelling nu een schadevergoeding krijgen.

De Hogeschool legt zich daarmee neer bij een uitspraak van de rechter. Die bepaalde deze zomer dat de hbo-instelling verantwoordelijk is voor de studievertraging die studenten Medische Hulpverlening hebben opgelopen. Doordat er niet voldoende stageplekken waren, liepen de studenten buiten hun schuld om studievertraging op.

Volgens de rechter had de Hogeschool Utrecht kunnen én moeten voorzien dat de stageplekken een probleem zouden worden. Tot 2017 had de opleiding namelijk nog geen BIG-registratie (voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), hoewel dat wel verplicht is wanneer je als ambulancehulpverlener aan de slag wilt. Ziekenhuizen wilden daarom geen stagiairs aannemen en opleiden, aangezien die uiteindelijk wettelijk gezien toch niet zelfstandig aan de slag mochten.

Opluchting

Hogeschool Utrecht overwoog tegen de uitspraak in cassatie te gaan, maar heeft nu toch besloten daarvan af te zien. Tot grote vreugde van het Landelijk Studenten Rechtsbureau, dat de gedupeerde studenten bijstaat. „Het is een enorme opluchting voor de studenten”, zegt Brechje Keukens van het Rechtsbureau. „We gaan er nu van uit dat Hogeschool Utrecht over de brug komt en de studenten schadeloos stelt. Sommigen hebben een jarenlange studievertraging opgelopen. Dat betekent niet alleen een studieschuld, maar ook misgelopen inkomsten omdat je pas later kunt gaan werken. En je loopt pensioenopbouw mis.”

Volgens Keukens zijn 114 studenten gedupeerd. „We gaan nu bekijken wat we per student kunnen vragen. Als richtlijn hanteren we 20.000 euro per jaar studievertraging, maar in individuele gevallen kunnen we hier natuurlijk van afwijken.”