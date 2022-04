Homo, lesbisch, queer, non-binair, transgender: verwarrend? Niki Lou (31) legt het met geduld uit

Hoe moeten we je eigenlijk aanspreken, hij, zij, hen? Of is dat een gekke vraag?

,,Een hele mooie vraag, juist. Omdat je daarmee laat zien dat je interesse in mij hebt. Misschien is het zo dat door hoe ik er uit zie, of door welk gesprek wij voeren, jij denkt: ‘Hé, misschien is dat wel belangrijk voor jou.’ Het is een vraag die we meer mogen oefenen om te stellen aan elkaar. Jij zou het ook fijn vinden als ik nog even vraag: ‘Wat was je naam nou precies?’ Dan is het niet zo’n heel grote stap om te vragen hoe iemand wil worden aangesproken. Als meneer of mevrouw of ...?