Hond gaat los op kudde: 14 ernstig gewonde schapen

De hond ging als een dolle tekeer, herinnert schaapsherder Ester zich nog goed. Samen met haar man Werner en 250 schapen trekt ze gedurende het graasseizoen globaal tussen Maartensdijk en Maarn van natuurterrein naar natuurterrein om de grond te laten begrazen. De kooi waar de kudde verblijft staat op de vliegbasis Soesterberg.

Het was vorige week vrijdag een bloedig tafereel. Ester: ,,De schapen stonden te grazen. Opeens kwam er een Mechelse herder het bos uitgerend. Ik schrok me helemaal rot. Hij ging als een dolle tekeer. Een aantal schapen werd vol in de nek gebeten, een aantal in de staart. De hond was niet te stoppen.’’

Volledig scherm . © Werner Floor

Doorgedraaid

Met vereende krachten is het gelukt de doorgedraaide hond vast te pakken en van de schapen af te trekken en te houden. Voor Ester is het duidelijk: als zij en haar man er niet bij waren geweest, had de hond de schapen doodgebeten.

Ester en Werner hebben in eerste instantie de verwondingen zelf behandeld. Hierna zijn ze naar de dierenarts gegaan. Hij heeft de ernstig gewonde beesten onder meer antibiotica gegeven. De gehavende schapen blijven voorlopig binnen.

Aansprakelijk

De eigenares van de hond is door de schaapsherder aansprakelijk gesteld. Zij heeft echter nog niks van zich laten horen. Ester; ,,We hebben heel veel kosten moeten maken. De schade loopt in de duizenden euro’s. En dan moeten we hopen dat de schapen allemaal herstellen. De kudde is uitgedund, dus het werk moeten we nu met minder schapen doen. Ook hebben we extra zorg omdat een deel van de schapen nu noodgedwongen binnen moet blijven.’’

Ester wijst erop dat elke hond in principe los kan gaan op een kudde schapen. Dat heeft te maken met het jagersinstinct, vertelt, ze. Met eventuele ernstige gevolgen als het beest niet aangelijnd of niet onder appèl is, zoals vorige week vrijdag in het Zeisterbos. ,,Mensen weten niet wat een hond kan aanrichten.’’