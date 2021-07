Hond ‘gearresteerd’ in Zeist wegens veroorzaken verkeersongeluk, moest mee in de politiewagen

Toerisme Heuvelrug snakt naar draaien op volle toeren: ‘Bezoekers dragen bij aan fijne leefomge­ving’

23 juli Ja, de vakantieparken in het groen rond Utrecht zitten vrijwel vol. Maar voor het overige deel is het echt nog even doorzetten voor de Utrechtse toerismesector er weer bovenop is. Voor wie het wel lekker rustig vindt zo, brengt Michiel van der Schaaf graag iets in herinnering: ,,Mensen die hier wonen moeten zich realiseren dat bezoekers ook bijdragen aan een fijne leefomgeving.”