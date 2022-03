Honderden bedjes in Jaarbeurs voor vluchtelingen Oekraïne, gemeente wil ook langdurige opvang

Volgens een woordvoerder van de gemeente zullen er in de loop van de dag mensen aankomen. Om hoeveel vluchtelingen het precies gaat is nog niet duidelijk. Hoe lang de hal beschikbaar zal zijn voor de noodopvang, is nog onbekend.



,,De afgelopen dagen zijn we in samenwerking met partijen bezig geweest om duurzame opvanglocaties in kaart te brengen. De locatie Jaarbeurs is een eerste en tijdelijke plek waar we mensen uit een kwetsbare situatie kunnen opvangen, om hen vanuit daar door te begeleiden naar een zo kwalitatief goede en duurzaam mogelijke opvangplek”, aldus een woordvoerder tegen het ANP.