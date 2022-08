Honderden beuken in Park Doorn dreigen te sterven door extreme droogte: ‘Kunnen water niet bereiken’

Keizer Wilhelm II

Het kasteel Huis Doorn werd van 1920 tot 1941 door de Duitse ex-keizer Wilhelm II bewoond, maar is sinds de Tweede wereldoorlog ingericht als rijksmuseum. In het park is ongeveer 87 procent van de bomen een beuk. Vanwege de dreigende boomsterfte oppert het Rijksvastgoedbedrijf om bomen in het park te planten die wél tegen de droogte kunnen, zoals bomen uit Zuid-Europa of Noord-Europese bomen die minder gevoelig zijn voor droogte. ,,Willen we tenminste over honderd jaar ook nog een Park Doorn hebben.”