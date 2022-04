Honderden evenementen rond 900 jaar Utrecht en Kensington speelt op de Dom

Hekkenslui­ter SVL pakt broodnodig punt bij Breukelen: ‘Deze spirit heb ik weken gemist’

In de dwaze degradatiestrijd in 1C pakte SVL in een spannende wedstrijd een punt bij FC Breukelen. Met dank aan Jorrit Fiegen die de gelijkmaker aantekende en de juiste mentaliteit ziet bij de Langbroekers. ,,Spelen we negentig minuten met deze spirit, dan pakken we drie punten.”

24 april