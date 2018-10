Honderden militairen slapen in hotels omdat barakken Huis ter Heide te slecht zijn

Honderden militairen kunnen niet meer overnachten op hun thuisbasis in Huis ter Heide. De conditie van veel barakken op het terrein is zo slecht, dat de manschappen onderdak krijgen in hotels. De acute situatie zadelt Defensie op met een grote kostenpost.

Van de tien gebouwen op kamp Walaardt Sacré zijn er nog slechts twee geschikt om mensen in te laten overnachten. In alle andere slaapgebouwen laat de hygiëne sterk te wensen over, zijn kamers sterk verouderd of is de brandveiligheid niet op orde.

Door alle mankementen zijn zo’n tweehonderd militairen deze en vorige week in allerijl vanuit de gebouwen vertrokken. Zij troffen begin vorige week een brief aan met de mededeling dat hun slaapplek afgekeurd is en zijn ook tijdens een bijeenkomst bijgepraat over de acute situatie.

Enkele van de gebouwen blijken zo versleten dat ze vermoedelijk volledig vervangen moeten worden door nieuwbouw. Andere ruimtes voldoen niet meer aan de moderne eisen, hebben nieuwe leidingen en tegelwerk nodig en kampen ook met ongedierte.

Eigen plek

Quote Gelukkig kunnen we terecht bij slaapplek­ken in de buurt. Maar een eigen plek, dat wordt een hotel nooit. Een van de militairen „In eerste instantie schrik je. Dit is natuurlijk heel vervelend,” vindt een betrokken militair. „Als militair wil je aan het einde van de dag graag een eigen plek hebben. Je gaat niet intern om vervolgens 40 kilometer verderop gehuisvest te worden. Gelukkig kunnen we terecht bij slaapplekken in de buurt. Maar een eigen plek, dat wordt een hotel nooit.”



De militairen bivakkeren noodgedwongen in hotels in Zeist en omliggende gemeenten, omdat ook op Defensieterreinen in Amersfoort en Soesterberg geen plek is voor extra opvang. Meerdere hotels in de buurt bevestigen de overnachtingen van militairen, waaronder ook hotel Oud London in Zeist. „Wij merken de toegenomen drukte. Het gaat om substantiële aantallen, tot wel twintig militairen per nacht.”

Onverantwoord

Morgen vertrekken de laatste militairen uit de barakken in verval. Hun situatie met huisvesting buiten het kamp duurt zeker enkele maanden en mogelijk zelfs jaren. Van hogerhand is per direct besloten dat overnachten met de huidige staat van de gebouwen onverantwoord is. De situatie zorgt voor een grote kostenpost. Hoe hoog die kosten oplopen kon afgelopen dagen niemand bij het Ministerie van Defensie vertellen.