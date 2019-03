Honderden tips binnengekomen over aanslag Utrecht

Brandweer rukt met slijptol uit naar bso voor beklemd vingertje

18:28 De brandweer heeft aan het eind van de middag een 5-jarig jongetje met een slijptol moeten bevrijden nadat hij met zijn vinger in een ijzeren buis vast was komen te zitten. Dat gebeurde bij de buitenschoolse opvang van kindercentrum Weltevreden aan de Voordorpsedijk in Groenekan.