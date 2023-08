Hoog Catharijne bestaat 50 jaar en dit is wat bezoekers ervan vinden: ‘Nu wil ik er wél doorheen lopen’

Quinten I. wil ‘bij zijn groepje blijven’ en haalt een andere Golf GTI in met 133 km per uur. Dan gaat het faliekant mis

BREDA/UDENHOUT - Ondanks dat de auto voor hem al 108 rijdt, op een polderweg waar je maar 60 mag, haalt Quinten I. hem toch in. Hij verhoogt zijn snelheid tot vermoedelijk 133 kilometer per uur. Dan gaat het mis. Gevolg: een aanrijding en twee ernstig gewonde wielrenners. ,,Ik had geduld moeten hebben”, zegt hij nu tegen de rechter.