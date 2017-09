Hoogleraar: Liever lagere straf dan vrijspraak voor Veenendaalse kopschoppers

Dollartekens

Het OM beschuldigt de verdachten van openlijke geweldpleging. Sackers: ,,Een akelig delict, maar het is geen poging tot doodslag of het toebrengen zwaar lichamelijk letsel. Daar hangt een heel ander prijskaartje aan. Maar openlijke geweldpleging is gemakkelijker te bewijzen.’’ Volgens de hoogleraar was dat een bewuste keuze van Justitie. ,,Geen enkele officier wil het risico lopen dat hij te hoog inzet. En dat dat vrijspraak oplevert en dat de verdachten met dollartekens in de ogen de zaal verlaten om schadevergoeding te claimen.’’

Vertraging

In de vonnissen stelt de rechtbank dat gezien de ernst van de mishandeling een onvoorwaardelijke celstraf of jeugddetentie op zijn plaats zou zijn. Omdat het zestien maanden heeft geduurd voor de verdachten op zitting stonden, is daar niet voor gekozen. Volgens het OM is de vertraging ontstaan doordat er meer onderzoek nodig was. ,,En we wilden alle verdachten tegelijk op zitting hebben’’, zegt een woordvoerder.

In alle gevallen was er volgens de reclassering of de Raad voor de Kinderbescherming reden geen gevangenisstraf op te leggen. Volgens persrechter Maartje Bijl is niet te zeggen of er celstraffen waren opgelegd als de zaak eerder was voorgekomen. ,,Dat is koffiedik kijken. De rechters zeggen dat er meer argumenten waren, maar niet welke het belangrijkst zijn.’’