Hoogleraar onderzocht Utrechtse criminelen: Gooi veelplegers in de cel, ze lachen om taakstraf

Dat concludeert de Utrechtse oud-hoogleraar jeugdrechtspleging Ido Weijers op grond van jarenlang onderzoek. Hij bestudeerde de afgelopen tien jaar 81 Utrechtse veelplegers. Deze groep maakte zich schuldig aan diefstallen, inbraken, vernielingen en mishandeling. ,,Veel mensen hebben bij veelplegers het beeld van een heroïnejunk’’, zegt Weijers. ,,De laatste jaren is er echter veel aandacht gekomen voor de niet-verslaafde veelpleger. Dat zijn veelal jongeren die zijn uitgevallen op school en daarna op straat zwerven. Die maken zich meestal niet alleen schuldig aan diefstal en autokraken, maar ook aan mishandeling en talloze verkeersdelicten. Ze laten zich graag in een opvallende auto zien, maar ze krijgen ook voortdurend verkeersboetes. Het zijn eigenlijk klassieke klunzen.’’

Quote

Keer op keer komen de criminelen in aanraking met justitie. Maar de huidige aanpak door het OM en de rechter kan beter, betoogt Weijers. ,,Deze jongeren lachen om een taakstraf, ze komen soms niet eens opdagen. Boetes betalen ze niet en een voorwaardelijke celstraf maakt geen indruk. Het enige wat enigszins helpt, is stevig straffen. Dus onvoorwaardelijke celstraffen. Zo maak je ze moe, en is de kans het grootst dat ze tot inkeer komen.’’