Hoogleraren nu eens niet naar universiteit maar naar basisschool: ‘Professor is ook maar heel gewoon mens’

Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 kregen tijdens ‘Meet the Professor’ de kans om de fietsende professor te ondervragen. Doel is om ze kennis te laten maken met wetenschap en onderzoek doen, om zo de afstand tussen de universiteit en de samenleving te verkleinen.

Desinformatie

Volgens de universiteit is het bezoek ‘juist in de deze tijd van desinformatie belangrijk om kinderen wetenschapswijs te maken’. Hoogleraren vertelden daarom vandaag niet alleen over wetenschap maar ook over hun eigen lopende onderzoeken en over de Utrechtse universiteit.

Leerlingen ontdekten zo dat onder de ‘fietsende toga’ een ‘heel gewoon persoon’ zit. ,,Die niet per se in een laboratorium werkt, eruitziet als Einstein, een man is of proefjes doet”, zegt projectleider Maartje Kouwen over het project. Leerlingen hoorden vandaag bijvoorbeeld van alles over de vakgebieden klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, ethiek en plantenziekten.