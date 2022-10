Hoograven-Zuid komt bij van schietincident: wat speelt er in de wijk waar rijk en arm samen leven?

Bij deze kringloop­win­kel in Utrecht krijgt álles een tweede leven, ook het personeel

Ooit werden kringloopwinkels vooral bezocht door minima en milieubewuste consumenten, maar tegenwoordig is het tweedehands koopjesjagen verheven tot ware volkssport. Dat is goed te merken bij de filialen van kringloop de ARM in Utrecht.

29 september